Diese Amateuraufnahmen, die am Mittwoch im Internet verbreitet wurden, sollen die Rettung eines kleinen Mädchens aus den Trümmern eines Gebäudes in Aleppo zeigen, das zuvor durch einen Bombenangriff zerstört worden war. Den Rettern gelang es, das Mädchen zu befreien. Den Angaben zufolge war das fünfjährige Kind ansprechbar, als es in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die Retter fanden in den Überresten des fünfstöckigen Gebäudes nach eigenen Angaben auch mehrere Leichen. Was aus der Familie des kleinen Mädchen geworden ist, war zunächst unklar. In Syrien treibt die Armee mit aller Macht die Offensive gegen die Rebellen in Aleppo voran, um eine Wende in dem vor fünf Jahren ausgebrochenen Bürgerkrieg zu erzwingen. Zwei Kliniken in der einstigen Millionen-Metropole seien bei Angriffen getroffen worden, berichteten Anwohner am Mittwoch. Mindestens sechs Tote habe es bei Artillerietreffern in einer Bäckerei gegeben. Vorstöße von Bodentruppen zielten nach Rebellenangaben offenkundig auf das Zentrum der Metropole. Offenbar unter dem Eindruck der Erfolge der Armee werden die Rebellen von ausländischen Staaten aufgerüstet. Die Rebellen werden von Saudi-Arabien und anderen arabischen Staaten unterstützt. Auch die US-geführte Koalition hilft den gemäßigten Rebellen mit Luftangriffen auf islamistische Gruppen wie den IS. Assads wichtigster Partner ist Russland, das mit seiner Luftwaffe alle Rebellengruppen bekämpft. Daneben unterstützen Milizen aus dem Iran, dem Libanon und dem Irak den syrischen Präsidenten.