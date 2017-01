In der von Rebellen kontrollierten nordsyrischen Stadt Asas sind bei einer Explosion am Samstag mindestens 43 Menschen getötet worden. Die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete, vor einem Gericht sei ein Tankfahrzeug detoniert Asas liegt nahe der Grenze zur Türkei. Die türkische Nachrichtenagentur Dogan berichtete ohne Angaben von Quellen, der Anschlag ginge auf das Konto des sogenannten Islamischen Staates. Vom IS gab es dazu kein Bekenntnis. Die amtliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu berichtete unter Berufung auf Angaben eines Arztes aus Asas von mindestens 60 Toten und mehr als 50 Verletzten. Die Stadt Asas ist in den Händen der Rebellen der sogenannten Freien Syrischen Armee (FSA), die vom türkischen Militär im Kampf gegen den IS unterstützt wird. Asas liegt rund 30 Kilometer nordwestlich von Aleppo, das die Armee von Präsident Baschar al-Assad nach monatelangen erbitterten Kämpfen mit verschiedenen Rebellengruppen kurz vor Weihnachten wieder vollständig unter ihre Kontrolle gebracht hat.