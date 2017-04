Papst verurteilt Anschlag auf Buskonvoi in Syrien

Papst Franziskus hat den Anschlag auf einen Evakuierungskonvoi in Syrien mit mehr als 100 Toten verurteilt. Das Attentat vom Samstag sei der jüngste schändliche Angriff auf Flüchtlinge, sagte das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche am Sonntag in seiner Osterbotschaft vor Zehntausenden Gläubigen auf dem Petersplatz in Rom. Die Syrer seien die Opfer eines Krieges, der nicht aufhöre, Schrecken und Tod zu säen. Ein Autobombe an einem Buskonvoi mit Flüchtlingen hatte am Samstag mindestens 112 Menschen getötet. Im Anschluss an die Ostermesse erteilte der Papst den traditionellen Ostersegen „Uribi et Orbi" - Der Stadt und dem Erdkreis. Nach mehreren Anschlägen mit Lkws in Europa waren die Sicherheitsvorkehrungen im Vatikan in diesem Jahr verschärft worden. Besucher des Petersplatzes wurden an mehreren Kontrollpunkten durchsucht. Rund um den Platz waren mehr Polizei und Militär postiert als in den Jahren zuvor.