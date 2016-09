Mit bloßen Händen graben die Menschen in Aleppo auf der Suche nach Verschütteten. Kurz vor Inkrafttreten einer Feuerpause wurde die syrische Stadt am Sonntag aus der Luft angegriffen. Allein in Aleppo starben dabei mindestens 30 Menschen. Am Samstag hatten sich die USA und Russland nach zähen Verhandlungen auf eine Waffenruhe geeinigt. Diese soll am Montagabend beginnen. Mehrere syrische Rebellengruppen haben ihre Bereitschaft zur Einhaltung der Waffenruhe signalisiert. Allerdings gab es auch Kritik: Die sogenannte "Freie Syrische Armee" äußerte die Sorge, von dem Abkommen würde in erster Linie die Regierung profitieren. Flauen die Kämpfe tatsächlich ab, soll die belagerte Bevölkerung baldmöglichst mit Hilfsgütern versorgt werden.