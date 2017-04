Zahl der Todesopfer nach Anschlag auf Buskonvoi gestiegen

Die Zahl der Todesopfer nach dem Anschlag auf einen Evakuierungskonvoi in Syrien ist Oppositionsangaben zufolge auf mindestens 112 gestiegen. Und es sei mit noch mehr Toten zu rechnen, teilte die Syrische Beobachterstelle für Menschenrechte am Sonntag mit. Unter den Opfern seien auch Rebellen, die die Bus-Kolonne bewachten. Am Samstag hatte regierungsnahen syrischen Medien zufolge ein Selbstmordattentäter eine Autobombe neben dem Konvoi gezündet, der Schiiten aus zwei Dörfern in das von Regierungstruppen kontrollierte Aleppo bringen sollte. Im Gegenzug hatten Hunderte sunnitische Rebellen mit ihren Familien einen von den Truppen von Präsident Baschar al-Assad kontrollierten Ort bei Damaskus verlassen. Hintergrund ist ein Evakuierungsabkommen zwischen Regierung und Aufständischen. Zu dem Anschlag bekannte sich bislang niemand.