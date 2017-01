Syrien-Konferenz in Kasachstan beginnt

Fast sechs Jahre nach Beginn des Bürgerkriegs in Syrien nehmen die Konfliktparteien einen neuen Anlauf zum Friedensschluss. In der kasachischen Hauptstadt Astana sollen am Montag Vertreter der Regierung von Präsident Baschar al-Assad sowie Gesandte verschiedener Rebellengruppen zusammenkommen. Die Konferenz wurde maßgeblich von Russland organisiert und von der Türkei unterstützt, obwohl beide Länder in dem Konflikt grundsätzlich gegnerischen Lagern angehören. Noch am Sonntag sei nicht klar gewesen, ob es zu direkten Gesprächen der Bürgerkriegsparteien kommen werde, sagte der Leiter der russischen Delegation, Alexander Lavrentyev. Die russisch-türkische Annäherung hatte zuvor schon zu einer seit Dezember geltenden Waffenruhe beigetragen, deren Erhalt Rebellengruppen zuletzt aber infrage stellten. Assad zeigte sich seinerseits skeptisch zu den Erfolgsaussichten der Gespräche in Astana. Das Treffen wird von Beobachtern dennoch als Vorstufe für weitere Verhandlungen unter der Ägide der Vereinten Nationen gesehen. Russland hatte auch US-Präsident Donald Trump nach Astana eingeladen. Die Washingtoner Regierung erklärte jedoch, wegen der Arbeit im Zusammenhang der Amtsübernahme keine Delegation aus den USA zu schicken.