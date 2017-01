Taliban-Geiseln flehen Trump in Video um Hilfe an

Die Taliban haben ein Video von zwei vor fünf Monaten in Kabul entführten ausländischen Lehrern der Amerikanischen Universität veröffentlicht. In dem in der Nacht zum Donnerstag auf YouTube hochgeladenen 13-minütigen Film bitten der Australier Timothy Weeks und der US-Amerikaner Kevin King verzweifelt, manchmal weinend, den designierten US-Präsidenten Donald Trump um Hilfe.

Bislang war unklar, wer Lehrer gefangen hält

"Bitte, Präsident Trump, holen Sie uns hier raus", sagt Weeks in der Aufnahme. "Wenn wir hier noch viel länger bleiben, werden wir getötet. Ich will hier nicht sterben, ganz allein. Ich habe Angst." Er bat um mehr Verhandlungen. Die Taliban verlangen die Freilassung von Kämpfern, die auf dem US-Stützpunkt in Bagram bei Kabul und im afghanischen Pul-e Tscharki-Gefängnis festgehalten würden.

Das Video ist der erste öffentliche Beweis, dass die radikalislamischen Terroristen und nicht etwa Kriminelle die beiden Professoren gefangen halten. Die beiden Männer waren im vergangenen August in der Nähe der Universität entführt worden.



Die Taliban halten außerdem weiter die US-Amerikanerin Caitlin Coleman und den Kanadier Joshua Boyle gefangen. Das Paar war 2012 während einer Wanderung in Afghanistan entführt worden. Möglicherweise ist auch seit Dezember ein spanischer Mitarbeiter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz in der Hand der Terror-Gruppe.