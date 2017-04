Erdogan watscht seine Kritiker ab

Der türkische Präsident Erdogan will trotz des knappen Ausgangs des Verfassungsreferendums nicht auf seine Kritiker zugehen. Alle Debatten über das Vorhaben seien jetzt beendet, sagte Erdogan am Montag in Ankara. Er kündigte vielmehr an, nun rasch mit dem Umbau des Staates zu beginnen, was ihm deutlich mehr Macht bringen würde. Am Sonntag hatte Erdogan außerdem bereits ein Referendum zur Wiedereinführung der Todesstrafe in seinem Land ins Gespräch gebracht. Erdogan wies indes Kritik der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) zurück. Die Türkei habe Berichte der OSZE weder gesehen, gehört oder anerkannt. Das Außenministerium erklärte, die Kritik sei nicht akzeptabel. Die OSZE-Vorwurf am Wahlablauf zeuge von Voreingenommenheit und mangelnder Objektivität. Bei der Abstimmung am Sonntag hatten 51,4 Prozent der Türken für eine Verfassungsänderung gestimmt. Die Türkei hat außerdem am Sonntag den Ausnahmezustand um weitere drei Monate verlängert. Die Regierung folge damit einer Empfehlung des Nationalen Sicherheitsrates, sagte Vize-Regierungschef Numan Kurtulmus am Montagabend in Ankara. Der Ausnahmezustand war nach dem gescheiterten Militärputsch im Juli verhängt worden und wird jetzt zum dritten Mal verlängert.