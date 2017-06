Augenzeugen-Video: Die Momente des Schreckens von London

Erneuter Terroranschlag in London. Amateurvideos zeigen die Situation während oder kurz nach dem Anschlag, bei dem mindestens 6 Menschen (die Zahl der Todesopfer ist auf sieben gestiegen) ums Leben kamen und 48 Personen verletzt wurden.

In diesem Video ist zu sehen, wie Polizisten die Besucher einer Bar in der Nähe der London Bridge auffordern, sich hinzulegen. Es scheint, als seien die Angreifer ganz in der Nähe und die Gefahr akut.

Zuvor sollen drei Attentäter auf der London Bridge mit einem Lieferwagen Menschen überfahren haben berichtet die Polizeit. Danach haben die Angreifer Besucher des Ausgehviertels Borough Market attackiert. In dem beliebten Stadtteil gingen sie vermutlich mit Messern auf die ihre Opfer los.

Bereits acht Minuten nach dem ersten Notruf soll die Polizei eingetroffen sein, stellte die Angreifer, die Attrappen von Sprengstoffwesten trugen und erschoss sie.





Auch wenn die Hintergründe noch unklar sind und noch nichts über die Attentäter bekannt ist, gehen die Ermittler von einem terroristischen Anschlag aus und behandeln den Vorfall als solchen.