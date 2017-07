Tote bei Schüssen in israelischer Botschaft in Amman

Auf dem Gelände der israelischen Botschaft in der jordanischen Hauptstadt Amman sind am Sonntag Schüsse gefallen. Nach Angaben aus Sicherheitskreisen wurden zwei Menschen dabei getötet. Beide seien Jordanier. Zwei weitere Personen seien bei dem Vorfall am Sonntag in Amman verletzt worden, darunter ein Israeli. Laut Polizei fielen die Schüsse seien in einem Gebäude, nachdem zwei jordanische Mitarbeiter einer Möbelfirma das Gelände betreten hatten. Ob der Vorfall im Zusammenhang mit dem jüngsten Gewaltausbruch zwischen Israelis und Palästinensern steht, war zunächst unklar. Seit Tagen kommt es zwischen palästinensischen Demonstranten und der israelischen Polizei zu gewaltsamen Auseinandersetzungen. Mehrere Menschen wurden am Wochenende dabei getötet. Im Westjordanland lieferten sich israelische Soldaten und Dutzende Palästinenser am Sonntag Straßenschlachten. Bei dem Streit geht es um verschärfte Sicherheitsvorkehrungen für den Zugang zum Tempelberg in Jerusalem, der Juden, Muslimen und Christen gleichermaßen heilig ist.