So sehr unterscheiden sich Trumps und Erdogans Strategien

US-Präsident Donald Trump hat erstmals seine türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan in Washington empfangen. Das Treffen soll einen Neuanfang der bilateralen Beziehungen nach dem schwierigen Verhältnis zwischen Erdogan und Trumps Vorgänger Barack Obama markieren. Überschattet wird es allerdings von den unterschiedlichen Strategien, die die beiden Nato-Partner in Syrien verfolgen. Vor allem Trumps Genehmigung von Plänen für Waffenlieferungen an die kurdische YPG-Miliz sorgen bei der Regierung in Ankara für Unmut. Die YPG ist im Kampf gegen die Extremistenmiliz IS einer der wichtigsten Verbündeten der USA. Die türkische Regierung betrachtet die Gruppe dagegen als verlängerten Arm der verbotenen Kurdischen Arbeiterpartei PKK. Ein weiteres Thema dürfte die von der Türkei geforderte Auslieferung des Predigers Fethullah Gülen sein. Dieser lebt im US-Exil. Erdogan wirft ihm vor, Drahtzieher des gescheiterten Militärputsches im vergangenen Juli zu sein.