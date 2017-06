Trump erreicht mit beleidigendem Tweet neues Level von Niveaulosigeit

Donald Trump hat mit einem abfälligen Tweet ein neues Level der Niveaulosigkeit erreicht. In der Tirade wird der Präsident so beleidigend, dass sich selbst Republikaner schämen.Diesmal nimmt er die MSNBC-TV-Moderatorin Mika Brzezinski ins Visier.Der Grund für Trumps Ärger: Die "Morning Joe" Moderatorin hatte ihn der Lüge bezichtigt. Trump Tweet: "Die @Morning_Joe soll mit ihren schlechten Einschaltquoten schlecht über mich reden (- ich sehe das nicht mehr).Wie kann es dann sein, dass die verrückte Mika mit ihrem niedrigen IQ und Psycho Joe...an Neujahr drei Nächte in Folge ins Mar-a-Lago kamen und darauf bestanden, mich zu sehen. Sie blutete heftig von einem Facelifting. Ich habe abgesagt." Wie die "Washington Post" berichtet, war das Moderatorenpaar an Neujahr zwar im Mar-a-Lago. Allerdings seien sie wegen einer Interviewanfrage dort gewesen. Das Paar sei nach eigenen Angaben vor der Feier gegangen. Die Show "Morning Joe" feiert zudem gerade steigende Zuschauerzahlen.

Twitter-Nutzer werfen Trump Sexismus vor und erinnern an ähnliche Fälle von Beleidigung. Tweet: Trumps "Mika ist zu hässlich, um in meiner Nähe zu sein" erinnert stark an "diese Frauen sind zu hässlich, um sie sexuell zu belästigen." Tweet: "Trumps Tweet über Mika ist kein Ausraster. Er beschämt immer wieder Frauen in der Öffentlichkeit. Das gleiche hat er mit Michelle Fields gemacht." Tweet: “Nur falls es jemand vergessen haben sollte: Was der Präsident da macht ist nicht normal oder ok." Selbst von Seiten der Republikaner hagelt es Kritik.

Ben Sasse, Republikanischer Senator für Nebraska: "Bitte stoppen Sie das. Das ist nicht normal und es ist unterhalb der Würde Ihres Amtes."

Lindsey Graham, Republikanischer Senator, für South Carolina: "Mr. President, Ihr Tweet (...) steht für das, was mit Amerikas Politik schief läuft, nicht für Amerikas Größe."