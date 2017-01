US-Präsident Donald Trump hat einen zeitweisen Einreisestopp in die USA für Flüchtlinge und für Besucher aus mehrheitlich muslimischen Ländern verfügt. Einem am Freitag unterzeichneten Erlass zufolge dürfen vier Monate lang keine Flüchtlinge in die USA einreisen. Mindestens 90 Tage gilt das Einreiseverbot für Besucher aus Syrien und anderen muslimischen Ländern, die namentlich nicht aufgelistet wurden. Mit verschärften Sicherheitsüberprüfungen sollten "radikale islamische Terroristen" gehindert werden, in die USA zu gelangen, sagte Trump im Verteidigungsministerium. Das Flüchtlingsprogramm für Syrer wurde auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. In einem christlichen Sender sagte Trump, für Christen aus dem Bürgerkriegsland könne eine Ausnahme gemacht werden. Trump setzt mit dem Erlass ein Wahlversprechen um.