Trump-Sprecher kritisiert Berichterstattung über Vereidigung

Wie viele Zuschauer waren da, als Donald Trump als US-Präsident vereidigt wurde? US-Regierungssprecher Sean Spicer warf den Medien am Samstag eine falsche Berichterstattung über das Ereignis vor. "Diese Versuche, die für Trump gezeigte Begeisterung zu minimieren, sind beschämend und falsch." Die Presse habe den Eindruck erwecken wollen, dass deutlich weniger Menschen zur Amtseinführung in Washington gekommen seien, als dies der Fall gewesen sei. Zu den Teilnehmerzahlen in diesem Jahr lägen noch keine offiziellen Angaben vor. Der für 720.000 Menschen vorgesehene Platz sei aber voll gewesen, als Trump seinen Eid abgelegt habe, sagte Spicer. Trump hat seit langem ein angespanntes Verhältnis zu den Medien. Mehrfach hat er ihnen im Wahlkampf vorgeworfen, falsch über ihn zu berichten.