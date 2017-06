Republikaner kritisieren Trump: "Bitte hören Sie einfach auf!"

Mit den wüsten Beschimpfungen von zwei Fernsehjournalisten hat sich US-Präsident Donald Trump viel Kritik eingehandelt - auch aus der eigenen Partei. Trump schmähte am Donnerstag einen TV-Moderator als "Psycho-Joe" und dessen Kollegin als die "verrückte Mika mit dem niedrigen IQ (Intelligenzquotienten)". Sein Wutanfall war durch die Sendung "Morning Joe" des Senders MSNBC ausgelöst worden, die von Joe Scarborough und Mika Brzezinski moderiert wird. Brzezinski hatte dort am Donnerstag harsche Kritik an Trumps Führungsstil geäußert und ihm "nicht normales Verhalten" vorgeworfen, das Zweifel an seinem mentalen Zustand aufwerfe.

Trump schlug daraufhin mittels zweier Tweets wild zurück. So berichtete er, obwohl die beiden Moderatoren "schlecht über mich reden", seien sie um Neujahr herum an drei Abenden hintereinander in seinem Mar-a-Lago-Club im Bundesstaat Florida gewesen. Dabei hätten Brzezinski und Scarborough "darauf bestanden, mit mir zusammenzukommen". Die Moderatorin habe damals "schlimm von einem Gesichtslifting geblutet", höhnte Trump. Er habe es abgelehnt, die beiden zu treffen.

MSNBC konterte per Twitter mit dem Kurzkommentar: "Es ist ein trauriger Tag für Amerika, wenn der Präsident seine Zeit damit verbringt, zu mobben, zu lügen und schäbige persönliche Angriffe auszuspeien, statt seinen Job zu machen."

It’s a sad day for America when the president spends his time bullying, lying and spewing petty personal attacks instead of doing his job.

Auch Parteikollegen des Präsidenten wurden deutlich. Senator Lindsey Graham twitterte: "Mr. President, Ihr Tweet war des Amtes unwürdig, und steht für das, was in der amerikanischen Politik falsch läuft." Senator Ben Sasse appellierte an den Präsidenten: "Bitte hören sie einfach auf. Das ist nicht normal und ist unterhalb der Würde Ihres Amtes."

Please just stop. This isn't normal and it's beneath the dignity of your office.

Mr. President, your tweet was beneath the office and represents what is wrong with American politics, not the greatness of America.

Präsidentensprecherin Sarah Huckabee Sanders verteidigte Trumps heftige Polemik hingegen als angebracht. Er sei ein Präsident, "der Feuer mit Feuer bekämpft". Trump werde nicht zulassen, dass er von linksliberalen Medien oder Eliten "gemobbt" werde.

Auf Twitter hingegen herrschte bei vielen pure Fassungslosigkeit. Auch zahlreiche Promis wie etwas das Model Christine Teigen meldeten sich zu Wort - schließlich ist es nicht der erste ausfällige Tweet des Präsidenten, und auch nicht der erste sexistische.

Doesn't the President of the United States have anything better to do? — Katy Tur (@KatyTurNBC) 29. Juni 2017

Every time someone says the president is a child or a toddler all I can think of is I've never met a child who's this much of a dick. — Rachel Dratch (@TheRealDratch) 29. Juni 2017

You are a national embarrassment. It's like you have no idea how to even fake being a normal human being. You are the proud type of insane. — christine teigen (@chrissyteigen) 29. Juni 2017

Imagine having to defend this idiot. It's actually crazier than the idiot himself because they're actually aware of what an idiot he is. https://t.co/nhcgeykqL3 — christine teigen (@chrissyteigen) 29. Juni 2017

America elected a very shitty person to be President — John Legend (@johnlegend) 29. Juni 2017

I see Melania's campaign to end cyber bullying is off to a slow start — John Legend (@johnlegend) 29. Juni 2017

Anyone with a child under 18 has to be asking themselves, how do I explain the president's actions especially since he faces no consequences — Chuck Todd (@chucktodd) 29. Juni 2017

"Be courteous to all.” -Washington



“With malice toward none.” -Lincoln



“Low-IQ Crazy Mika…was bleeding badly from a facelift.” -Trump — Brian Beutler (@brianbeutler) 29. Juni 2017

This might be controversial, but it seems like our president sometimes treats women differently than men — Dave Itzkoff (@ditzkoff) 29. Juni 2017

In case anyone has forgotten: The POTUS doing this is NOT NORMAL OR OK. Trump Attacks ‘Crazy’ Mika Brzezinski https://t.co/OcmCeYyhGP — Dan Huvane (@MayorDelMundo) 29. Juni 2017