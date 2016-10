Beim zweiten TV-Duell zwischen Hillary Clinton und Donald Trump schenkten sich die beiden US-Präsidentschaftskandidaten nichts. Gleich am Anfang wurde deutlich, welcher Ton herrschen würde, als die beiden auf einen Handschlag verzichteten. Wichtiges Thema der Debatte war natürlich Trumps kürzlich veröffentlichtes Vulgär-Video, in dem er sich abfällig über Frauen äußerte. Um von seinem eigenen Skandal abzulenken, ging Trump zum Gegenangriff auf Clintons Ehemann Bill über. Dieser habe sich "viel schlimmer" verhalten als er selber: "Bei mir waren es Worte, bei ihm Taten."

Trump ließ nichts unversucht, um Clinton aus dem Konzept zu bringen - und griff dabei zu kuriosen Mitteln. Als Clinton auf eine Frage aus dem Publikum antwortete, stellte sich Trump direkt hinter sie, anstatt sich hinzusetzten. Dies führte bei so manchem Zuschauer zu Verwirrung, denn Platz gab es ja genug auf der Bühne und die Kandidaten durften sich frei bewegen. Trumps Blick spricht dabei mehr als tausend Worte. Bei Twitter dauerte es nicht lange, bis Spott und Häme folgten.

Why he standin behind her like Nosferatu — Alana Massey (@AlanaMassey) 10. Oktober 2016

WHY IS HE STANDING BEHIND HER LIKE THIS pic.twitter.com/z0sWKnaGmu — Hannah Guerrero (@hammyguerrero) 10. Oktober 2016

Donald Trump standing behind Hillary like some kind of racist pumpkin squash version of slenderman. — Elli Daniels (@ellidaniels14) 10. Oktober 2016

This looks like a poster for a 1970s horror movie pic.twitter.com/vCVGrTLdte — Dave Itzkoff (@ditzkoff) 10. Oktober 2016

Scary Halloween costume idea: Dress up like Trump, go to a party, and stand 3-5 feet behind successful women. pic.twitter.com/tz6STpkccQ — erin chack (@ErinChack) 10. Oktober 2016

