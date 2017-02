Zwei Präsidenten, zwei tote Kinder - der Irrsinn des Anti-Terrorkrieges

Der erste Kommandoeinsatz unter der Ägide Donald Trumps wurde zum Desaster. Vor wenigen Tagen stürmten Navy Seals eine Ansiedelung im Jemen. Ein hochdekorierter Elitesoldat fiel bei dem Einsatz, ein achtjähriges Mädchen wurde getötet. Nora al-Awlaki ist das letzte Kind in einer langen Reihe von sogenannten Kollateralschäden in einer Familie.



Blutrache statt Gerechtigkeit

Kollateralschaden - eine beschönigende Begriffsschöpfung, die die Brutalität dieser Exekutionen verschleiern soll. Der Journalist Glenn Greenwald erzählt in "The Intercept" die Geschichte von Einsätzen im Jemen, die eher an Traditionen der Blutrache erinnern als an moderne Rechtspflege. Die Jagd der US-Streitkräfte begann mit Anwar al-Awlaki, einem amerikanischen Bürger im Jemen. Vermutlich war er ein radikaler Islamist – offiziell wurde ihm allerdings nie etwas Strafbares vorgeworfen, geschweige denn nachgewiesen. 2010 landete er auf Obamas Todesliste. Im September 2011 wurde der Familienvater von einer Kampfdrohne getötet.

Damit war die Blutfehde nicht zu Ende. Zwei Wochen später wurde sein 16-jähriger Sohn ebenfalls von einer Drohne getötet. Bei dem Luftschlag starben auch ein minderjähriger Cousin und sieben weitere Jeminiten. Militärisch wurde der Einsatz als Fehlschlag eingeschätzt, alle Opfer wurden als Kollateralschaden eingestuft. Obamas Pressesprecher Robert Gibbs setzte noch einen drauf, als er sagte, der Junge hätte eben einen "verantwortlicheren Vater gebraucht". Von Reue oder einer Entschuldigung keine Spur.

Nahtloser Anschluss von Obama zu Trump

Diese tödliche Tradition geht unter Präsident Trump nahtlos weiter. Am vergangenen Sonntag kam es unter ihm zu einem Kommandoeinsatz im Jemen. Den Startschuss hat die neue Administration gegeben, die Planung des Einsatzes ist noch unter Obama erfolgt. Am Sonntag startete das Navy Seal Team 6 unter dem Schutz von Reaper-Drohnen und Kampfhubschraubern zu einem Kommandoeinsatz im Morgengrauen, hauptsächlich um Daten auf einem Computer zu erbeuten, wie die "New York Times" berichtet.

RIP US NAVY SEAL Chief Special Warfare Operator William "Ryan" Owens, 36, of Peoria, Illinois, died Jan. 28 in Yemen #HonorHim #Salute pic.twitter.com/gKe4CB2Jog — The Fallen (@War_Casualties) 31. Januar 2017

Desaströser Einsatz

Bei dem Einsatz ging alles schief. ABC zitiert eine anonyme Quelle, die Ankunft des Kommandos sei erwartet worden. Das Team sei sofort unter Beschuss genommen worden. Das Osprey-Transportflugzeug, mit dem die Soldaten zum Ziel gebracht wurden, erlitt eine Bruchlandung. Dabei wurden zwei Soldaten verletzt, die Maschine musste später aus der Luft zerstört werden. Das Überraschungsmoment war verloren. In dem Dorf sollen die Seals auf hartnäckigen Widerstand gestoßen sein. Daraufhin wurden Luftangriffe auf die Häuser einer Familie geflogen, die Verbindungen zu Al Kaida haben soll.

Zwei Stunden lang verblutet

Präsident Trump beklagte später den Tod des Elitesoldaten, in den US-Medien wurden drei weitere verletzte US-Soldaten erwähnt – zivile Opfer wurden zunächst verschwiegen. Tatsächlich kostete der Einsatz wohl 30 Einheimischen das Leben, darunter acht Frauen und sieben Kinder – so die dortigen Behörden. Die US-Militärs vermuten, sie hätten einen hochrangigen Al-Kaida-Führer getötet. Die Terrororganisation bestreitet das. Das US-Militär bestätigte am Mittwoch, dass bei dem Einsatz Zivilisten getötet wurden. Möglicherweise seien unter den Opfern auch Kinder.

Sicher ist, dass die achtjährige Nora al-Awlaki gestorben ist. Ihr Großvater sagte der Nachrichtenagentur Reuters, das Kind sei mit einem Schuss in den Nacken schwer verletzt worden und dann innerhalb von zwei Stunden in ihrem Haus verblutet.

Und wozu? Kritiker des brutalen Vorgehens der USA wie Glenn Greenwald weisen darauf hin, dass Al Kaida durch diese Einsätze nicht schwächer, sondern immer stärker wurde. Bevor Obama mit der Terroristen-Jagd begonnen habe, soll die Terrorgruppe im Jemen praktisch unbedeutend gewesen sein. Heute kontrolliert Al Kaida weite Gebiete. Die zahllosen zivilen Toten führen ihr immer neue Rekruten zu. In einem Land, in dem Blutrache und Sippenehre so wichtig sind wie im Jemen, produziert jedes Opfer neue Kämpfer.