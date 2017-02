"Das schlimmste Telefonat bisher"

Es sei das "schlimmste Telefonat", das er bisher hätte führen müssen. Mit diesen Worten zitiert die Washington Post US-Präsident Donald Trump in einem Gespräch mit dem australischen Premier Malcolm Turnbull. Stein des Anstoßes soll eine bestehende Zusage der USA zur Übernahme von Flüchtlingen gewesen sein. Trump habe das Telefonat vorzeitig beendet. Ob der US-Präsident denn einfach aufgelegt habe, wollten australische Journalisten im Anschluss wissen. Turnbull gab sich bedeckt. O-TON AUSTRALIA PRIME MINISTER, MALCOLM TURNBULL "Ich verstehe ja ihr Interesse, aber bei Konversationen wie diesen ist es besser, wenn sie ehrlich, offen und privat bleiben. Ich werde die Berichte darüber nicht kommentieren, kann Ihnen aber sagen, dass mir der Präsident zugesagt hat, er werde die Vereinbahrung einlösen, die wir mit der Obama-Administration bezüglich der Umsiedlung von Flüchtlingen getroffen haben." Dabei geht es um 1250 Menschen, die sich vor der Küste Australiens auf Papua New Guinea und Nauru befinden. Trump hatte getwittert, er werde diesen, so wörtlich, "dummen Deal" unter die Lupe nehmen. Der Washington Post zufolge soll er Australien vorgeworfen haben, nur die nächsten "Boston-Attentäter" exportieren zu wollen.