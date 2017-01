Recep Tyyip Erdogan könnte bald deutlich mehr Macht in der Türkei haben: Eine von dem Staatschef angestrebte Verfassungsreform für ein Präsidialsystem hat in einer ersten Abstimmung im Parlament bestanden.

Die Nationalversammlung in Ankara entschied in der Nacht zu Dienstag über das Vorhaben. Die Hürde der nötigen Dreifünftelmehrheit wurde genommen: 338 Abgeordnete, und damit acht mehr als benötigt, stimmten für die Reform. 134 Parlamentarier votierten dagegen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Die Beratungen über die einzelnen Artikel können nach diesem Ergebnis beginnen.

Erdogan könnte Staats- und Regierungschef werden

Das Vorhaben der islamisch-konservativen Regierungspartei AKP, die über 316 Sitze im Parlament verfügt, erhielt damit Unterstützung aus den Reihen der Opposition. Der Chef der ultranationalistischen MHP, Devlet Bahceli, hat seine Unterstützung für die Reform zugesagt, die aber auch in seiner Partei umstritten ist. Mehrere Abgeordnete der MHP - die mit 40 Sitzen die kleinste der vier Oppositionsparteien ist - haben angekündigt, dagegen zu stimmen.

Die Reform soll dem Präsidenten deutlich mehr Macht verleihen. Sie würde zugleich eine deutliche Schwächung des Parlaments mit sich bringen. Erdogan wäre dann nicht mehr nur Staats-, sondern auch Regierungschef. Er könnte weitgehend per Dekret regieren.

Furcht vor Diktatur in der Türkei

Die Mitte-Links-Partei CHP - die größte Oppositionspartei - und die pro-kurdische HDP - laufen Sturm gegen die Reform. Sie befürchten eine "Diktatur" in der Türkei. Ministerpräsident Binali Yildirim warb in der Nacht vor den Abgeordneten für die Reform, die der Türkei nach seinen Worten politische Stabilität bringen würde.

Das Parlament will am Nachmittag wieder zusammenkommen. Im nächsten Schritt wird über jeden der 18 Artikel zur Verfassungsänderung beraten und abgestimmt. Die Beratungen sollen etwa zwei Wochen in Anspruch nehmen. Zum Schluss wird über das Gesamtpaket abgestimmt. Den einzelnen Artikeln und dem Gesamtvorhaben müssen jeweils mindestens 330 der 550 Abgeordneten zustimmen.

Erdogan war von Anfang 2003 bis August 2014 Ministerpräsident der Türkei. 2014 wurde er zum ersten direkt vom Volk gewählten Staatspräsidenten des Landes. Seitdem strebt er die Einführung eines Präsidialsystems an.