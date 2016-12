Bei den beiden Bombenanschlägen nach einem Fußballspiel sind in Istanbul nach Behördenangaben vom Sonntagmittag mindestens 38 Menschen getötet worden. Die Zahl könne sich weiter erhöhen. Noch am Sonntagmorgen war von 29 Toten die Rede gewesen. Unter den Todesopfern seien 30 Polizisten, sieben Zivilisten und eine noch nicht identifizierte Person, teilte Innenminister Süleyman Soylu mit. 155 Verletzte würden in Krankenhäusern behandelt. Die beiden Sprengsätze waren am Samstagabend am Vodafone-Stadion im Stadtteil Besiktas detoniert, etwa zwei Stunden nach Ende eines Erstligaspiels. Innenminister Soylu zufolge explodierte zunächst eine ferngezündete Autobombe an einem Sammelpunkt der Bereitschaftspolizei. Weniger als eine Minute später habe sich ein Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt. Er sei im Macka-Park, der gegenüber dem Stadion liegt, von Polizisten umzingelt gewesen. Im Zusammenhang mit den Anschlägen seien bis Sonntagvormittag 13 Personen festgenommen worden. Der stellvertretende Regierungschef Kurtulmus sagte, erste Hinweise deuteten auf die PKK als mutmaßliche Täter. Die Kurdengruppe hat in diesem Jahr wie auch die mit ihr verfeindete Extremistenmiliz IS Anschläge in der Türkei verübt. Bisher hat sich niemand zu dem Attentat vom Sonntag bekannt. In Istanbul und in der Hauptstadt Ankara wurden die Flaggen am Sonntag auf Halbmast gesetzt. Das Innenministerium erklärte einen Tag nationaler Trauer. Bereits am Sonntag fand in Istanbul eine Trauerfeier für die getöteten Polizisten statt, an der auch Staatpräsident Recep Tayyip Erdogan teilnahm.