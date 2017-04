Journalist Deniz Yücel heiratet im Gefängnis seine Freundin

Der in der Türkei inhaftierte "Welt"-Journalist Deniz Yücel hat im Gefängnis geheiratet. Das berichtet die "Welt" online. Demnach hat Yücel in der Haftanstalt Silivri bei Istanbul seiner Freundin, TV-Produzentin Dilek Mayatürk, am Mittwoch das Jawort gegeben. Trauzeugen seien sein Anwalt Ferat Cagil und die Parlamentsabgeordnete Safak Pavey von der oppositionellen CHP gewesen. Andere Gäste seien nicht zugelassen gewesen.

Türkei wirft Deniz Yücel Terrorpropaganda vor

Yücel sitzt inzwischen seit 58 Tagen in Haft. Dem Journalisten werden Volksverhetzung sowie Terrorpropaganda für die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK und die von Ankara geächtete Gülen-Bewegung vorgeworfen. Ankara macht die Gülen-Bewegung für den gescheiterten Putsch im Juli 2016 verantwortlich.

Erst vor einer guten Woche hatte die Türkei den Besuch deutscher Diplomaten bei Yücel genehmigt - eigentlich eine Selbstverständlichkeit in einem Rechtsstaat. Künftig darf Yücel nun eine Person mehr im Gefängnis besuchen: seine Frau.