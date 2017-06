Türkei hält an Besuchsverbot für deutsche Abgeordnete für Incirlik fest

Die Türkei gewährt Bundestagsabgeordneten weiterhin kein Besuchsrecht für den Luftwaffenstützpunkt Incirlik. Deutsche Parlamentarier könnten den Nato-Standort Konya besuchen, "nicht aber Incirlik", sagte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu am Montag nach einem Gespräch mit seinem deutschen Kollegen Sigmar Gabriel (SPD) in Ankara. Die Türkei hatte Bundestagsabgeordneten wiederholt die Reise zu den in Incirlik stationierten Bundeswehrsoldaten verweigert, das jüngste Besuchsverbot erfolgte, nachdem Deutschland türkischen Soldaten Asyl gewährt hatte.

Damit werden die rund 260 in Incirlik stationierten deutschen Soldaten mit ihren "Tornado"-Aufklärungsflugzeugen und einem Tankflugzeug abgezogen. "Ich bedauere das, aber bitte um Verständnis, dass wir aus innenpolitischen Gründen werden die Soldaten verlegen müssen", sagte Gabriel. Sie werden sich dann wohl künftig von Jordanien aus am Kampf gegen die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) beteiligen.

Gabriel bestand auf Besuchsrecht

Vor seinem Abflug nach Ankara hatte Gabriel klar gemacht, dass er dort auf dem Besuchsrecht der Abgeordneten bestehen werde. Das Tauziehen mit der Türkei dauere schon viel zu lange und sei zu einer großen Belastung der bilateralen Beziehungen geworden, sagte Gabriel. "Längst geht es nicht mehr nur um den gemeinsamen Kampf gegen den IS, sondern auch um Innenpolitik. Wir dürfen nicht zulassen, dass unsere Soldaten zum Spielball der politischen Wetterlage werden." Die Parlamentarier müssten die Soldaten im Auslandseinsatz jederzeit besuchen können.