Knappe Mehrheit der Türken stimmt für Machtausweitung Erdogans

In der Türkei ist der Weg zur umstrittenen Machtausweitung für Präsident Recep Tayyip Erdogan frei. Nach Angaben der Wahlbehörde stimmte am Sonntag die Mehrheit der Wähler der angestrebten Verfassungsänderung zu. Erdogan selbst sprach von 51,5 Prozent "Ja"-Stimmen und forderte, jeder sollte die Entscheidung des türkischen Volkes respektieren, vor allem die Verbündeten des Landes. Während Unterstützer Erdogans den Ausgang des Referendums mit schwenkenden Fahnen feierten, gab es in einigen Vierteln Istanbuls Proteste. Medienberichten zufolge stimmten in den drei größten Städten der Türkei - Istanbul, Izmir und Ankara - mehr Menschen mit "Nein" als mit "Ja". Die oppositionellen Sozialdemokraten der CHP sprachen von Rechtsverstößen bei dem Votum und forderten, bis zu 60 Prozent der Stimmen müssten neu ausgezählt werden. Zu der Abstimmung waren rund 55 Millionen Türken aufgerufen, darunter 1,4 Millionen in Deutschland. Nach Angaben türkischer Medien lag die Wahlbeteiligung bei über 85 Prozent. Das offizielle Ergebnis solle in elf bis zwölf Tagen vorliegen.