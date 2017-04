Viele Türken kritisieren Abstimmungsergebnis

In der Türkei wird einen Tag nach dem Referendum über eine Verfassungsänderung Kritik am Abstimmungsergebnis laut. Bei dem historischen Referendum hatte am Sonntag eine knappe Mehrheit für die angestrebte Verfassungsänderungen gestimmt, teilte die Wahlbehörde mit. "Ich glaube nicht, dass das jetzt für Veränderungen reicht. Denn statistisch gesehen ist das Ergebnis 50:50. Es ist offensichtlich, dass ein großer Teil der Gesellschaft dieses Referendum nicht akzeptiert." "Ich glaube, unsere Stimmen wurden gestohlen. Ich glaube, die Entscheidung der Wahlkommission, ungestempelte Ja-Stimmen der AKP zuzurechnen, das ist ein riesen Skandal. Und wir alle schweigen dazu." "Ich weiß nicht, was das neue System bringen wird. Aber ich freue mich, denn die Person, die ich unterstütze, ist ein machtvoller Präsident geworden. Deshalb freue ich mich. Ich hoffe, dass neu System wird gut. Ich weiß wirklich nicht, was es bringen wird." In der Nacht protestierten Dutzende Menschen in Istanbul und anderen Städten gegen das Wahlergebnis. In der mehrheitlich kurdischen Stadt Diyarbakir hofften viele Wähler auf Frieden - unabhängig vom Ergebnis der Abstimmung: "Wir hoffen, dass alle Ergebnisse, die jetzt folgen, gut für alle sind. Wir erwarten Frieden, Ruhe und wirtschaftliche Verbesserungen." "'Ja' oder 'Nein' - als Bürger wollen wir Frieden. Der Frieden ist doch das beste." Die EU will nach dem Referendum in der Türkei die Berichte von internationalen Beobachtern abwarten. Dabei stünden auch angebliche Unregelmäßigkeiten im Fokus, hieß es am Montag aus Brüssel.