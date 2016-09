Türkei wird "künstlichen Staat" in Nordsyrien nicht erlauben

Die Türkei wird nach Aussage von Ministerpräsident Binali Yildirim keinen "künstlichen Staat" im Norden Syriens dulden. Die Militäroperation in dem Nachbarstaat ziele darauf ab, die Grenze zu schützen, die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten und die Integrität Syriens zu wahren, sagte Yildirim am Sonntag. Die Türkei war vor gut einer Woche in Syrien eingerückt, um gegen die Extremistenmiliz Islamischer Staat und die Kurdenmiliz YPG zu kämpfen. Sie befürchtet angesichts der militärischen Erfolge der YPG ein Erstarken der Kurden im eigenen Land. Das Vorgehen des türkischen Militärs in Syrien hat im Westen - allen voran in den USA Besorgnis ausgelöst. Die YPG ist ein Verbündeter der USA im Kampf gegen den IS.