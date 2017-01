Handgemenge im türkischen Parlament. Im Streit um die geplante Verfassungsänderung sind sich weibliche Abgeordnete am Donnerstag buchstäblich in die Haare geraten. Das Gerangel brach aus, als eine Abgeordnete der regierenden AKP versuchte, eine Aktion einer parteilosen Parlamentarierin zu unterbinden. Diese hatte sich mit Handschellen ans Podium gefesselt. Als Protest gegen die umstrittene Verfassungsreform, die Präsident Erdogan mehr Macht einräumt. Am Sonntagabend hatte das Parlament mit den Stimmen der islamisch-konservativen AKP und der nationalistischen MHP in erster Runde für die Reform votiert.