Türkische Soldaten sterben bei Bombenanschlag auf Bus

In der Türkei sind bei einem Sprengstoffanschlag auf einen Bus am Samstag mehrere Soldaten getötet und Dutzende weitere verletzt worden. Auch Zivilisten könnten bei dem Autobomben-Attentat in der Stadt Kayseri in der Landesmitte verletzt worden sein, teilte das Militär mit. Der Bus habe Armeeangehörige transportiert, die nicht im Dienst gewesen seien. Medienberichten zufolge kam es zur Explosion, als sich der Bus nahe einer Haltestelle auf dem Campus der Erciyes-Universität befand. Er fuhr an einem Auto vorüber, das vermutlich mit Sprengstoff beladen war, wie die Nachrichtenagentur Dogan meldete. Der stellvertretende Ministerpräsident der Türkei sagte, der Anschlag ähnele den beiden Bombenattentaten vor einer Woche in der Nähe eines Fußballstadions in Istanbul. Dabei wurden mehr als 40 Menschen getötet und über 100 weitere verletzt. Zu den Attentaten bekannten sich damals kurdische Milizen.