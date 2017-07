Trump fragt, ob er am Mount Rushmore verewigt sein soll - das Netz reagiert grandios

Donald Trump hat hochgeschraubte Erwartungen – oder doch hochgemeißelte.

Der US-Präsident fragt seine Anhänger in Youngstown, US-Bundesstaat Ohio, ob sein Gesicht in Zukunft am Mount Rushmore zu sehen sein sollte.

Mount Rushmore ist ein Monument für ehemalige Präsidenten in den Bergen des US-Bundesstaats South Dakota. Dort werden vier hoch angesehene ehemalige US-Staatschefs geehrt: George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt und Abraham Lincoln.

"Wenn ich es als Witz erzählen würde, nur aus Spaß, die Fake News würden sagen, 'Er glaubt, er soll am Mount Rushmore sein.' Also ich sage es nicht, okay? Ich sage nichts."

Trump hat es aber doch gesagt – und das Netz reagiert mit unschlagbarem Humor.





"Trump will sein Gesicht an Mount Rushmore und Kanada wird dafür bezahlen."





"Trump will sein Gesicht an Mount Rushmore und meine Oma sagte, 'Warum lässt keiner ihn da oben, dann wäre er nicht unser Problem.'"