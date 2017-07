Überraschende Befunde: In diesen Ländern vertrauen Bürger ihrer Regierung

Wenn Bürger ihrer Regierung vertrauen, dann stärkt das auch die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes, führt zu einer besseren Einhaltung der Gesetze und zu einem offenen Austausch von Gesellschaft und Politik. Doch beim Vertrauen in die Regierung gibt es große Unterschiede zwischen den Ländern. Und nicht immer steht die Zuversicht in die Politik gleichbedeutend für eine funktionierende Demokratie im Land, wie die OECD in ihrer jüngsten Studie herausgefunden hat.

So ist ausgerechnet in der Türkei das Vertrauen der Bürger in die Regierung vergleichsweise hoch: 58 Prozent der Befragten gaben an, sie würden Erdogan und Co. vertrauen, wie die Grafik von Statista zeigt. Auch die Russen vertrauen überwiegend in Putins Regierung (ebenfalls 58 Prozent). In beiden Ländern werden oppositionelle Politiker und freie Meinungsäußerung zurzeit unterdrückt.



Von den Deutschen gaben 55 Prozent in der Umfrage an, das sie der Regierung vertrauen würde. Damit steht die Bundesrepublik vor Ländern wie Großbritannien, USA und Frankreich. Besonders gering ist das Vertrauen in Griechenland: Dort gaben nur 13 Prozent der Bürger an, Zuversicht zur Regierung zu haben.