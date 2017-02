Umstrittene Magazin-Cover: Trumps Krieg mit den Medien

In rasender Geschwindigkeit setzt US-Präsident Trump seine Wahlversprechen um. Sein vielleicht umstrittenstes Dekret, das teilweise Einreiseverbot für Bürger einiger mehrheitlich muslimischer Staaten, wurde von einem Bundesrichter in Seattle per einstweiliger Verfügung ausgesetzt. Nun bahnt sich ein erbitterter Gerichtsstreit an. Trump nannte die den Beschluss "irrwitzig".



In der letzten CNN-Umfrage kommt Trump derzeit auf eine Zustimmung von 44 Prozent. Der Sender CBS ermittelte 40 Prozent, beim Meinungsforschungsinstitut Gallup steht Trump bei 43 Prozent. Der 70-Jährige sei der erste Präsident in der Geschichte mit negativen Zustimmungswerten zu diesem Zeitpunkt, kommentierten US-Medien. Das konservative Institut Rasmussen ermittelte für den Politnovizen hingegen eine Zustimmung von 54 Prozent.

Den meisten war klar, wie Trump regieren würde

Wohl wie kein Präsident zuvor spaltet Trump die USA. Während unter den Anhängern der US-Demokraten 88 Prozent den Einreisestopp ablehnen, stimmen ihm 88 Prozent der Republikaner zu. Doch egal, welcher Partei die Befragten nahestehen: Den meisten Amerikanern war offenbar klar, wie Trump regieren würde - 78 Prozent gaben an, er verhalte sich genau wie erwartet.

Trumps Dauerfehde mit der internationalen Presse sorgt bei vielen Journalisten für große Besorgnis. Dies äußert sich besonders in einer Reihe drastischer Titel-Cover, die diese Woche erschienen sind. Das vielleicht umstrittenste ist das des "Spiegels", welches Trump offenbar in Anlehnung an einen IS-Terroristen mit blutigem Messer und dem abgeschnittenen Kopf der Freiheitsstatue zeigt. Unsere Fotostrecke fasst eine Reihe der wohl polarisierendsten Magazin-Cover zusammen.