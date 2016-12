UN-Sicherheitsrat fordert Stopp von Israels Siedlungsbau

Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen fordert das sofortige Ende israelischer Siedlungsbauten in den Palästinensergebieten. 14 Mitgliedsstaaten votierten am Freitag für eine entsprechende Resolution. Die USA, die den Beschluss per Votum hätten stoppen können, enthielten sich überraschend. Bei den Siedlungen handele es sich um eine Bedrohung der Zwei-Staaten-Lösung, hieß es in dem Text. "Die USA stimmen nicht mit jedem Wort dieses Textes überein und haben deswegen nicht für die Resolution gestimmt", sagte die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Samantha Power. "Aber der Beschluss spiegelt die Tatsachen vor Ort wider und er steht im Einklang mit der US-Politik, die republikanisch und demokratisch geführte Regierungen durch die Geschichte Israels hindurch vertreten haben. Deswegen haben wir kein Veto eingelegt." Der palästinensische UN-Botschafter Riyad Mansour, sagte, es sei bemerkenswert, dass der Sicherheitsrat sich endlich entschlossen habe, zu handeln. "Nach Jahren der Lähmung gibt es nun eine überwältigende Mehrheit zur Unterstützung", sagte Mansour. "Aber dieser Schritt erfordert vorsichtige Folgemaßnahmen, wenn er Bedeutung bekommen soll." Neuseeland, Malaysia, Venezuela und der Senegal hatten die Initiative eingebracht. Israel wies sie umgehend und mit deutlichen Worten zurück. "Wer gibt Ihnen das Recht, solch einen Beschluss zu fassen, der unser ewiges Recht in Jerusalem in Abrede stellt?" sagte der israelische UN-Botschafter Danny Danon. Würde dieses Gremium die Stirn besitzen, Wohnungsbau in Euren Hauptstädten zu verurteilen?" Israel will sich nicht an die Resolution halten. Benjamin Netanjahu setze nun auf Donald Trump, teilte das Büro des israelischen Premiers mit. Netanjahu und der künftige US-Präsident hatten zuvor die Regierung in Washington aufgerufen, die Resolution per Veto zu verhindern.