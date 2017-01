An Flughäfen festsitzende Muslime können bleiben

Proteste gegen den Einreisestopp für Staatsangehörige mehrerer muslimischer Länder durch US-Präsident Donald Trump am Samstag am New Yorker Flughafen John F. Kennedy.



Hier die Stimmen von einigen der Demonstranten: "Nun, ich bin selbst Einwanderer. Ich lebe seit zehn Jahren in New York und das ist das Schlimmste, was je passiert ist. Also, einen Religions-Test zu machen, um ins Land zu kommen, das gibt's doch gar nicht. Ich denke es ist an der Zeit, auf die Barrikaden zu gehen. Ich habe meine Kinder hier, meine Frau Melissa und meine beiden Kinder, um zu zeigen, dass wir uns für korrekte Werte einsetzten." "Ich bin hier, weil ich Solidarität mit meinem Mitmenschen zeigen will. Und ich will allen sagen, dass diese Art von Intoleranz und dieser faschistische Versuch, bestimmte Menschen einer Religion aus unserem Land zu halten, verfassungswidrig ist und dass das nicht meine Meinung ist." Die Verfügung des Einreisestopps durch Trump stößt auch auf juristische Hindernisse. Ein Bundesrichter entschied am Samstagabend, die an US-Flughäfen festsitzenden Reisenden aus den betroffenen sieben Ländern mit gültigen US-Visa könnten im Land bleiben. Die Länder sind: Syrien, Iran, Irak, Libyen, Somalia, Sudan und Jemen.