Trump muss erneut Niederlage wegstecken

Das von US-Präsident Donald Trump erlassene Einreiseverbot für Bürger aus sieben muslimisch geprägten Ländern bleibt vorerst außer Kraft. Das entschied das Berufungsgericht in San Francisco am Donnerstag. Das Gericht erklärte zur Begründung des Urteils, die Regierung habe keine Hinweise für eine Gefährdung der nationalen Sicherheit vorgelegt, die ein solches Einreiseverbot rechtfertigen würden. Zudem habe sie keine Belege dafür geliefert, dass Einwohner aus den von dem Erlass betroffenen Ländern Anschläge in den USA verübt hätten. Trump deutete in einer ersten Reaktion auf Twitter weitere gerichtliche Schritte an. Die Sicherheit der USA stehe auf dem Spiel, erklärte er. Das Justizministerium kündigte an, die Regierung werde nun zunächst ihre weiteren Optionen prüfen. Es wird damit gerechnet, dass der Streit nun vor der letzten Instanz, dem Supreme Court, landen wird. Gegen die auf 90 Tage begrenzten Einreiseverbote gegen Menschen aus dem Iran, Irak, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien und Jemen hatten die Bundesstaaten Minnesota und Washington geklagt. An Trumps Erlass gab es auch weltweit Kritik.