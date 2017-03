Bundesgericht in Hawaii stoppt US-Einreiseverbot

Ein Bundesgericht im US-Bundesstaat Hawaii hat auch die neue Version des umstrittenen Einreiseverbots von US-Präsidenten Donald Trump gestoppt. Es erließ am Mittwoch eine einstweilige Verfügung gegen den Erlass. Hawaiis Generalstaatsanwalt Doug Chin. HAWAII ATTORNEY GENERAL DOUG CHIN "Der Hauptgrund, warum Hawaii dieses Verfahren geführt hat, ist, weil es uns wirklich betrifft. Wenn ein Dekret erlassen wird, das uns ein halbes Jahrhundert zurückwirft, in eine Zeit der Diskriminierung von Nationalitäten und Religion, dann müssen wir uns dagegen stellen." Trump reagierte mit harscher Kritik auf die Entscheidung des Bundesrichters. Er sprach auf einer Kundgebung in Nashville von einer "nie dagewesenen richterlichen Grenzüberschreitung" und fügte hinzu, sie ließe das Land "schwach aussehen". Er werde den Fall so weit durchkämpfen wie es nötig sei, auch bis zum obersten Gericht der USA. Auch das US-Justizministerium nannte die Gerichtsentscheidung fehlerhaft und kündigte ebenfalls an, das Einreiseverbot "vor den Gerichten" zu verteidigen.