US-Gouverneur schließt Strände und legt sich dann selbst in den Sand

Der US-amerikanische Politiker Chris Christie steht derzeit in der Kritik. Nach einem Haushaltsstreit hatte der Gouverneur von New Jersey einen sogenannten "Shutdown" angeordnet. Über das Wochenende blieben damit öffentliche Einrichtungen wie Parks und Strände geschlossen für die Besucher. Nur einer war aber doch am Strand zu finden: Gouverneur Christie und seine Familie. Nun ist die Aufregung groß, was Christie aber gar nicht versteht. O-TON CHRIS CHRISTIE, GOUVERNEUR VON NEW JERSEY: "Nein, ich habe heute keine Sonne abbekommen. Es gibt keine Strandwache, keiner bietet irgendwelche Staatsdienste im Island Beach State Park an. Nächste Frage, nächste, entschuldigen Sie mich, nächste Frage. Ich bin fertig damit. Wir wollen über den Shutdown reden und Sie nur über die Medienberichte." Christie sagte, sein Strandhaus gehöre nicht zum öffentlichen Nationalparksgelände. Seine Familie und er hätten keine Staatsdienste in Anspruch genommen. Auf die Frage, ob er sein Verhalten fair finde, antwortete er nur: "Lassen Sie sich zum Gouverneur wählen, dann können Sie auch so einen Residenz haben."