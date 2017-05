Trump und Merkel "kommen sehr gut miteinander aus"

Nach erneuter Kritik von US-Präsident Donald Trump an Deutschland bemüht sich sein Sprecher, die Wogen zu glätten. Die USA sähen Deutschland als wichtigen Verbündeten an, sagte Sean Spicer am Dienstag. "Der Präsident würde sagen, Sie haben ein unglaubliches Verhältnis. Sie kommen sehr gut miteinander aus." Zuvor hatte Trump per Twitter erneut Deutschland wegen seines Handelsüberschusses angegriffen und der Bundesregierung zu geringe Ausgaben für die Nato vorgeworfen. Das sei "Sehr schlecht für die USA" schrieb Trump. Das werde sich ändern" Merkel hatte nach dem G7-Gipfel und dem ausbleibenden Bekenntnis Trumps zum Pariser Klimaabkommen kritisiert, dass sich die Europäer nicht mehr völlig auf ihre Partner verlassen könnten. Trump selbst hat Deutschland wegen des Exportüberschusses bereits mehrfach heftig kritisiert.