US-Republikaner legen Plan zur Aufhebung von Obamacare vor

Die Republikaner im US-Repräsentantenhaus haben einen Vorschlag vorgelegt, mit dem weite Teile der Gesundheitsreform Obamacare aufgehoben werden sollen. In dem Entwurf, der am Montag veröffentlicht wurde, ist unter anderem vorgesehen, Zuschüsse für die Krankenversicherung zu streichen. An ihre Stelle sollen Steuernachlässe für eine freiwillige Krankenversicherung treten. Auch die Strafen für Bürger, die keine Krankenversicherung abschließen, sollen wegfallen. US-Präsident Donald Trump und Republikaner im Kongress hatten wiederholt angekündigt, die Gesundheitsreform abzuschaffen und zu ersetzen. Es war zunächst nicht klar, ob der nun vorgelegte Entwurf über ausreichend Rückhalt bei den Abgeordneten verfügt. Er muss zunächst von zwei Kongress-Ausschüssen überprüft werden. Die oppositionellen Demokraten unter Minderheits-Führer Chuck Schumer haben vor Chaos gewarnt, sollte Obamacare abgeschafft werden. Durch Obamacare hatten 20 Millionen Menschen in den USA erstmals Zugang zu einer Krankenversicherung erhalten.