US-Senat bestätigt Rex Tillerson als Außenminister

Der US-Senat hat den früheren Chef des Ölkonzerns Exxon Mobil, Rex Tillerson als neuen Außenminister bestätigt. 53 Senatoren stimmten am Mittwoch für, 42 gegen. Das Ergebnis spiegelt im wesentlichen die Mehrheitsverhältnisse wider. Alle Republikaner im Senat gaben Tillerson ihre Stimme, fast alle Demokraten waren gegen ihn. DEMOCRATIC SENATOR MARTIN HEINRICH OF NEW MEXICO "Wenn wir, wie jetzt, Russland Rechenschaft abverlangen sollten, für seine Aggression in Osteuropa, seine Kriegsverbrechen in Aleppo oder Eingriffen in unsere Wahlen - wie zum Himmel sollen wir da einem Außenminister vertrauen, der so eine enge Beziehung zu Putins Regierung pflegt?" REPUBLICAN SENATOR JOHN CORNYN OF TEXAS, SAYING: "Ich bin froh, dass wir einen neuen Außenminister und ein neues Team für die nationale Sicherheit bekommen. Wenn es eine Sache gibt, von der ich glaube, dass Präsident Trump sie richtig gemacht hat, dann dass er gute Leute ausgewählt hat." Tillerson gilt als Russland-Freund und war deswegen auch unter den Republikanern im Kongress umstritten. Noch am Donnerstag sollte Tillerson Bundesaußenminister Sigmar Gabriel treffen.