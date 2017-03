"Nicht zu vergleichen" - Darum findet Pence seine Mailaffäre weniger schlimm als Clintons

US-Vizepräsident Mike Pence hat die Nutzung eines privaten E-Mail-Accounts für dienstliche Zwecke in seiner Zeit als Gouverneur von Indiana verteidigt. Er habe sich an die Gesetze des Bundesstaates gehalten, zudem habe unabhängiger Berater seine Kommunikation geprüft und dafür gesorgt, dass die dienstlichen E-Mails ordnungsgemäß archiviert worden seien, sagte Pence am Freitag. "Das ist überhaupt kein Vergleich zu dem Vorgehen von Hillary Clinton, die einen privaten Server hatte, auf dem geheime Informationen gespeichert waren, die Emails löschte, die vom Kongress und Offiziellen angefordert wurden." Im Wahlkampf war Clinton wegen der Nutzung eines privaten E-Mail-Accounts in ihrer Zeit als Außenministerin heftig in die Kritik geraten. Pence hatte ihr vorgeworfen, damit die nationale Sicherheit gefährdet zu haben. Die Zeitung "Indianapolis Star" hatte zuerst über Pence Emailgebrauch berichtet. Pence habe auch sensible Themen wie Sicherheitsfragen in seinen privaten E-Mails behandelt. Das Konto sei von einem Betrüger im vergangenen Sommer gehackt worden, daraufhin habe sich Pence eine neue E-Mail-Adresse zugelegt.