An der Ostküste der USA hat am Dienstag die Präsidentschaftswahl begonnen. Schon am Morgen bildeten sich vor vielen Wahllokalen lange Schlangen. Die Spitzenkandidatin der Demokraten Hillary Clinton gab ihre Stimme in New York ab, zusammen mit ihrem Mann Bill Clinton. Auch der Spitzenkandidat der Republikaner Donald Trump will seine Stimme in New York abgeben. Einer aktuellen Ipsos-Umfrage zufolge besteht eine 90-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass Clinton die Wahl gewinnt. Doch in einigen wichtigen Staaten wie Florida oder North Carolina liegen beide Kandidaten gleichauf. Beobachter halten es für möglich, dass sich der Milliardär doch durchsetzen könnte. Beide Kandidaten nutzten ihre letzten Auftritte am Montagabend zu leidenschaftlichen Appellen, um die Anhänger in die Wahllokale zu treiben. Clinton sprach von einer wegweisenden Abstimmung. O-TON HILLARY CLINTON, SPITZENKANDIDATIN DER DEMOKRATEN: "Bei dieser Abstimmung geht es nicht um meinen oder den Namen meines Gegners. Es geht um das Land, das wir für unsere Kinder und Enkel wollen. Ist Amerika dunkel und spalterisch oder zuversichtlich und integrativ? In dieser Wahl werden unsere innersten Werte getestet." Auch Trump nutzte die Gelegenheit, um seine Anhänger zu motivieren. O-TON DONALD TRUMP, SPITZENKANDIDAT DER REPUBLIKANER: "Zusammen machen wir Amerika wider wohlhabend. Wir machen Amerika wieder stark. Und wir machen Amerika wider sicher und wir werden Amerika wieder großartig machen." Die Wahllokale schließen wegen der verschiedenen Zeitzonen in den USA nicht einheitlich. Erste Prognosen zum Ausgang in den einzelnen Staaten werden in der Nacht zu Mittwoch Mitteleuropäischer Zeit erwartet.