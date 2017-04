US-Flottenverband wohl erst jetzt in Richtung Korea unterwegs

Peinliche Panne für die US-Streitkräfte. Angesichts der wachsenden Spannungen wegen Nordkoreas Raketen- und Atomwaffenprogramm hatte das US-Militär am 10. April angekündigt, dass die "USS Carl Vinson" angewiesen worden sei, in Richtung Korea aufzubrechen. Jetzt kam heraus: Der beorderte Flottenverband hat zunächst Kurs in die entgegengesetzte Richtung Kurs genommen. Am vergangenen Samstag als Nordkorea anlässlich des wichtigsten Nationalfeiertags mit einer Militärparade Stärke demonstrierte, war der Verband weit von dem Gebiet entfernt in der Sundastraße und anschließend im Indischen Ozean unterwegs. Der Marine-Kampfverband habe zuerst an einem Manöver mit Australien teilgenommen, teilte das US-Pazifikkommando am Dienstag mit. Nun seien die von dem Flugzeugträger "Carl Vinson" geführten Marineschiffe aber in Richtung des Westpazifik unterwegs.