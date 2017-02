USA drohen Nordkorea mit drastischer Antwort bei Atomwaffeneinsatz

Die USA haben Nordkorea mit einer drastischen Reaktion gedroht, sollte das Land Atomwaffen einsetzen. Jeder Angriff auf die USA oder seine Verbündeten würde niedergeschlagen werden, sagte der neue US-Verteidigungsminister Jim Mattis am Freitag im Rahmen eines zweitägigen Besuchs in Südkorea. O-TON U.S. SECRETARY OF DEFENCE, JIM MATTIS "Jeder Einsatz von Atomwaffen würde eine Antwort zur Folge haben, die effektiv und überwältigend wäre." Mattis äußerte sich inmitten von Befürchtungen, Nordkorea könnte den Test einer neuen ballistischen Rakete vorbereiten. Ein solcher Raketentest wäre eine sehr frühe Herausforderung für US-Präsident Donald Trump. Unterdessen ist nach südkoreanischen Angaben in Nordkorea der Minister für Staatssicherheit entlassen worden. Er galt als enger Vertrauter des Machthabers Kim Jong Un. Kim hat bereits mehrere ranghohe Mitglieder der nordkoreanischen Führung entlassen.