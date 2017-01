Kanada gewährt gestrandeten Muslimen Aufenthalt

Kanada gewährt Menschen, die wegen des US-Einreisestopps festsitzen, vorübergehend Aufenthaltsrecht. Dies teilte Immigrationsminister Ahmed Hussen mit. Man werde weiter sicher stellen, dass es bei der Einwanderungspraktik um Mitgefühl, Tüchtigkeit und Chancengerechtigkeit gehe. Man heiße jeden willkommen, der vor Verfolgung, Terror und Krieg flüchte. Was US-Präsident Donald Trump derzeit mit den Einreisestopp anrichte, habe mit Sicherheit nichts zu tun, glaubt der Grünen-Bundestagsabgeordnete Omid Nouripour. Als stellvertretender Vorsitzender der deutsch-amerikanischen Parlamentariergruppe reist er oft in die USA. O-TON OMID NOURIPOUR, AUSSENPOLITISCHER SPRECHER DER GRÜNEN UND STELLVERTRETENDER VORSITZENDER DEUTSCH-AMERIKANISCHE PARLAMENTARIERGRUPPE "Ginge es um Sicherheit, müsste er zum Beispiel schauen, wo die Attentäter von 9/11 hergekommen sind. Die Länder sind ja alle nicht betroffen. Man würde annehmen deswegen, weil Trump ja große Geschäftsbeziehungen zu diesen Ländern pflegt. Das heißt, hier wird eine schmutzige Symbolik gespielt auf Kosten von Hunderttausenden von Menschen, von ihren Familien und ihrem Leben. Die Kern-Message der finsteren Dschihadisten von ISIS ist, schaut her ihr Muslime, der Westen an und für sich will euch nicht. Das hat Trump auf unsägliche Art und Weise gerade unterstrichen." Trump hatte den 90-tägigen Einreisestopp mit dem Schutz der USA vor Anschlägen begründet. Zudem sollen vier Monate lang keine Flüchtlinge mehr ins Land gelassen werden.