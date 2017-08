Bewaffnete greifen Kaserne in Venezuela an

Auf diesem Militärstützpunkt nahe der Stadt Valencia westlich von Caracas sollen am Sonntag der Angriff und dessen Niederschlagung stattgefunden haben. Bei einem Feuergefecht mit Soldaten sind nach Angaben des venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro zwei der Angreifer getötet worden. Rund 20 Bewaffnete seien am Morgen in den Stützpunkt eingedrungen, sagte Maduro am Sonntag in seiner wöchentlichen TV-Sendung. Er bezeichnete die Angreifer als Söldner, sie hätten sich Zugang zum Waffenlager verschafft. Maduro sprach von einem terroristischen Angriff. Es handelte sich anscheinend um den Versuch, einen Aufstand gegen Maduro auszulösen. Laut der sozialistischen Regierungspartei wurden acht Angreifer festgenommen. Darunter seien drei Angehörige des Militärs. Die übrigen Angreifer seien mit erbeuteten Waffen geflohen. In einem Video, das zum Zeitpunkt des Angriffs im Internet kursierte, erklärten mehrere Männer in Militäruniformen, sie wollten das Land zurück zur Demokratie führen. Sie riefen zur landesweiten Erhebung gegen Maduro auf. Dies sei kein Staatsstreich, sondern eine bürgerliche und militärische Aktion, um die Verfassungsordnung wiederherzustellen, sagte ein Mann, der sich als Ex-Offizier der Nationalgarden vorstellte. Venezuela steckt in einer schweren Krise. Seit Monaten protestieren zahlreiche Menschen gegen Maduro. Dabei wurden etwa 120 Personen getötet. Die Opposition macht den Staatschef für die wirtschaftliche Misere des ölreichen Landes verantwortlich und wirft ihm vor, eine Diktatur anzustreben. Maduro setzte eine Verfassungsversammlung durch, die am Wochenende umgehend seine ärgste Kritikerin, Generalstaatsanwältin Luisa Ortega, absetzte. Ihr soll der Prozess gemacht werden. In Lateinamerika löste das Vorgehen massiven Protest aus.