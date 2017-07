Opposition ruft zu symbolischem Anti-Maduro-Referendum auf

In Venezuela haben Proteste gegen Präsident Nicolas Maduro erneut Menschenleben gefordert. Die Opposition hatte am Sonntag zu einem symbolischen Referendum aufgerufen, in dem nach der Meinung des Volkes über die geplante Macht-Ausweitung Maduros gefragt wurde. Dabei schossen Unbekannte in der Hauptstadt Caracas auf eine Gruppe von Teilnehmern. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurde dabei eine 61-Jährige getötet und drei weitere Menschen verletzt. Den Regierungsgegnern zufolge wurde die Tat von einer "paramilitärischen Gruppe" begangen. Sieben Millionen Menschen sollen sich nach Angabe der Opposition an dem symbolischen Referendum beteiligt haben. Maduro hatte es als illegal und bedeutungslos bezeichnet. Der Präsident wirbt weiter für Unterstützung seines Vorhabens, am 30. Juli für einen neuen Kongress zu stimmen, der die Verfassung ändern und staatliche Institutionen auflösen kann. Die Opposition verlangt seit Monaten Neuwahlen und Maßnahmen gegen die Wirtschaftskrise. Außerdem fordert sie die Freilassung Hunderter inhaftierter Regierungskritiker. Bei den Protesten sind bislang mindestens 75 Menschen getötet worden.