Trotz der Toten: Proteste gegen Präsident Maduro münden in Gewalt

Trotz der Toten und Verletzten und der zahlreichen Verhaftungen halten die Proteste gegen die Regierung in Venezuela an. Am Donnerstag zogen erneut zahlreiche Demonstranten durch die Hauptstadt Caracas. Diesmal waren es allerdings deutlich weniger als am Mittwoch, als mehrere Hunderttausend Menschen auf die Straßen gegangen waren. Dort waren drei Menschen ums Leben gekommen. Auch am Donnerstag kam es zu gewalttätigen Ausschreitungen zwischen der Polizei und Demonstranten. Die Polizei setzte Tränengas ein. Meldungen über Verletzte und Verhaftungen gab es zunächst nicht. Seit Wochen demonstrieren die Menschen in Venezuela gegen die sozialistische Regierung von Präsident Maduro. Sie machen sie für die schwere Wirtschaftskrise und die katastrophale Versorgungslage verantwortlich. Außerdem werfen sie Maduro vor, das Land in eine Diktatur verwandelt zu haben. Die Regierung begegnet den Protesten mit Härte. Die nationale Miliz soll vergrößert und aufgerüstet werden, auch das Militär zeigt verstärkt Präsenz.