In der Türkei ist am Sonntag das Referendum über die Verfassungsänderung angelaufen. Mehr als 55 Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen, über Präsident Erdogans Plan für mehr Macht für das Staatsoberhaupt abzustimmen. Die Wahllokale sind bis 17.00 Uhr türkischer Zeit geöffnet. Wann erste Ergebnisse bekanntwerden, ist unklar - möglicherweise am frühen Montagmorgen. Die Bevölkerung ist in der Frage der Einführung eines Präsidialsystems gespalten. Letzten Umfragen zufolge lagen die Befürworter knapp vor den Gegnern. Der islamisch-konservative Staatschef Erdogan argumentiert, in unruhigen Zeiten nach dem Putschversuch im Juli vorigen Jahres sei eine starke Führung nötig. Kritiker sehen die Demokratie, Menschenrechte und Pressefreiheit in Gefahr.