In Nordkorea scheint die Stimmung gegen Politik und Militär der USA sowie Südkoreas sich weiter aufzuheizen. Offizielle Verlautbarungen in Pjöngjang sprechen von einer geplanten biochemischen Attacke, als Verschwörung gegen die Führung Nordkoreas. Aufnahmen der staatlichen Agentur vom Montag sollen Reaktionen darauf von Passanten in der Hauptstadt zeigen. O-Ton: "Ich fühle Empörung gegen die US-Imperialisten und ihre südkoreanischen Marionetten. Das gefährliche Verhalten der Amerikaner könnte bald zum biochemischen Angriff gegen unsere höchste Führung eskalieren. Wie können wir das aushalten?" O-Ton: "Wir können das nicht länger dulden. Wir müssen all diese Schurken ausradieren, die in die jüngste abscheuliche terroristische Verschwörung verstrickt sind." Die Echtheit dieser Aufnahmen kann nicht unabhängig überprüft werden. Dennoch dürften sie ein Stimmungsbild der Lage dort geben.