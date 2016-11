Schreckmoment im Wahlkampfendspurt von Donald Trump in Reno, Nevada. Sicherheitskräfte bringen den republikanischen US-Präsidentschaftskandidaten hastig von der Bühne, aus Angst vor einer mutmaßlichen Bedrohung aus dem Publikum. Andere Sicherheitsbeamte ergreifen einen Mann, der sich in der Nähe der Bühne befand und führen ihn ab. Laut Angaben des Secret Service, der für den Schutz der Kandidaten zuständig ist, soll jemand in der Menge das Wort "Waffe" gerufen haben. Die Person sei umgehend ausfindig gemacht und durchsucht worden. Doch weder bei ihr noch in der unmittelbaren Umgebung sei eine Waffe gefunden worden. Der Zwischenfall soll weiter untersucht werden. Der mutmaßliche Störenfried selbst sagte anschließend, er habe bloß ein Schild mit der Aufschrift "Republikaner gegen Trump" in die Höhe gehalten. "Und als ich das Schild rausholte, haben die Leute um mich herum versucht, es an sich zu reißen und natürlich haben sie mich ausgebuht, damit muss man rechnen, wenn man mitten in einer Wahlkampfveranstaltung steht. Die Leute haben mich also ausgebuht und Beleidigungen an den Kopf geworfen. Aber weil sie das Schild nicht zu fassen bekamen, gingen sie plötzlich auf mich los, sie traten mich und schlugen zu. Irgendjemand schrie dann auf einmal etwas von einer Waffe und dann lief alles komplett aus dem Ruder." Er sei selbst Republikaner und habe auch nichts gegen Unterstützer von Donald Trump, sagte der Mann. Er betrachte aber Donald Trump als sehr gefährlich für das Land, sagte er. Der republikanische Präsidentschaftskandidat selbst kehrte einige Minuten nach dem Vorfall am Samstag zurück auf die Bühne und setzte seine Rede fort. "Niemand hat gesagt, dass es leicht für uns wird", sagte er. "Aber wir sind nicht zu stoppen." Kurz vor der Wahl liegt Trump in Umfragen knapp hinter seiner demokratischen Konkurrentin Hillary Clinton. Beide versuchen derzeit durch Auftritte in hart umkämpften Bundesstaaten wie Nevada unentschlossene Wähler für sich zu gewinnen.