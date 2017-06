Incirlik-Abzug wird Anti-IS-Einsatz unterbrechen

HINWEIS: DIESER BEITRAG ENTHÄLT KEINEN SPRECHERTEXT. O-TON VERTEIDIGUNGSMINISTERIN URSULA VON DER LEYEN (CDU): "Für den Kampf gegen den IS war Incirlik bisher ein guter Luftwaffenstützpunkt, aber es ist natürlich nicht hinnehmbar, dass unsere Abgeordneten die Soldaten in Incirlik nicht besuchen dürfen. Wir werden deshalb am Mittwoch im Kabinett beraten und entscheiden, wie es weiter gehen soll. Wir sind seitens der Bundeswehr gut vorbereitet für eine Verlegung. Es gibt in Jordanien einen alternativen Luftwaffenstützpunkt Al Azraq. Ich bin selber vor kurzem dort gewesen und konnte mir ein Bild davon machen. Ich habe mit dem jordanischen König gesprochen, er bietet uns seine Gastfreundschaft an und seine Unterstützung. Dort sind auch Amerikaner, Belgier und Niederländer. Natürlich würde eine Verlegung Zeit kosten, denn es heißt, von Incirlik nach Jordanien 280 Soldaten umziehen zu lassen, mindestens 200 Container, 10.000 Tonnen Material müssen verlegt werden. Das ist eine ganze Menge. Das wird eine Unterbrechung unserer Aufklärungsflüge und der Tankflüge im Kampf gegen den IS bedeuten, aber wir werden alles in unserer Macht stehende tun, um diese Unterbrechung so kurz wie möglich zu halten."